Bergbräu-Cup: Stadtoldendorf siegt, Uslar Dritter vor Rehbachtal

+ Zweikampf im Sollingderby: Der Schönhagener Patrick Schlemme (links) gegen den Uslarer Sergej Muth. Fotos: osx

VfB Uslar gegen SG Rehbachtal! Genau dieses Derby hätte als Finale zur stimmungsvollen Kulisse am Freitagabend in der Gymnasiumsporthalle beim Fußballturnier um den Bergbräu-Cup gepasst. Doch die Hoffnungen zerplatzten in der Vorschlussrunde, in der die Lokalmatadoren jeweils unterlagen.