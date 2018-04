Bis September volles Programm für die Reiter im Landkreis Northeim

In Bodenfelde startete die grüne Saison der heimischen Reiter, in Nörten-Hardenberg endet sie.

Northeim. Mit einem gelungenen Dressurturnier in Bodenfelde, bei dem Prüfungen bis zur schweren Klasse angeboten wurden, sind die heimischen Reiter in die grüne Saison gestartet.

Bis zum September stehen nun diverse Veranstaltungen im Landkreis auf dem Programm. Dazu, und zu anderen Themen, die die Reiterszene aktuell beschäftigen, beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Gibt es Besonderheiten bei den heimischen Turnieren?

Ja. Eine betrifft das große Springturnier, welches sonst Jahr für Jahr über Himmelfahrt in Moringen stattgefunden hat. Das hat in dieser Saison einen neuen Termin und findet nun vom 6. bis zum 8. Juli statt. „Das war einfach nötig, weil über das lange Himmelfahrts-Wochenende zwei Turniere in Kassel und Hannover parallel stattgefunden hätten. Da musste man einfach ausweichen“, erklärt Antje Koch, Vorsitzende des Kreisreiterverbandes Northeim-Einbeck.

Außerdem neu ist, dass die Kreismeisterschaften, mit der die Saison in den vergangenen Jahren stets Ende September/Anfang Oktober abgeschlossen wurde, nicht mehr in Nörten-Hardenberg stattfinden. Diese sind nun an Turniere in Holtensen (Dressur) und Duderstadt (Springen) angegliedert. Beide finden vom 24. bis zum 26. August statt.

Was hat es damit genau auf sich?

Bisher wurden die Titelkämpfe in Nörten-Hardenberg auch bereits gemeinsam mit den Göttinger Reitern ausgerichtet. Jeder Kreisverband kürt seine eigenen Meister. Das wird auch jetzt noch so sein, danach werden die Karten vermutlich jedoch neu gemischt. Hintergrund: Zum 1. Januar 2019 fusionieren die Verbände Northeim, Göttingen und Osterode. Dies geht mit einer generellen Umstrukturierung im Verband einher, der beispielsweise die Bezirksverbände zum Opfer fallen.

Was sind die Höhepunkte im Terminkalender?

Da ist natürlich an erster Stelle das Burgturnier (25. bis 27. Mai) zu nennen. Am Wochenende darauf ist der RFV Hilwartshausen Gastgeber der Bezirksmeisterschaften im Voltigieren. Die Titelkämpfe finden auf der Anlage der Familie Jonigkeit in Thüdinghausen statt. Nach dem großen Turnier in Moringen (6. bis 8. Juli) stehen im August und September nahezu an jedem Wochenende Veranstaltungen im Kalender.

Springen der schweren Klasse mit zwei Sternen wird es vom 7. bis zum 9. September in Einbeck geben. Auch eine Woche später in Bodenfelde geht es bis Klasse S rund. Den Schlusspunkt unter die Saison setzen vom 14. bis zum 16. September die Dressurreiter bei einem neu ins Leben gerufenen Turnier auf dem Hardenberg.

Gibt es auch weiterhin die diversen Championate?

Ja. Und viele haben Qualifikationen oder sogar das Finale in der Region. So beispielsweise das Teamspringen, für das eine Quali in Rittierode (11. August) und das Finale in Bodenfelde (15. September) stattfinden. Der Sieg im Amateur-Dressurchampionat wird in Holtensen vergeben (25. August). Für das Nachwuchschampionat mit Finale in Volkmarode können sich die jungen Springreiter in Rittierode qualifizieren. Für das neue Erhardt-Springchampionat beispielsweise in Pöhlde (9./10. Juni).