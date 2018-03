Bittere Heimpleite für NHC

Handball - 3. Liga Männer: Northeim unterliegt der MSG Groß-Bieberau/Modau 21:23

+ Freie Bahn: Northeims Jannes Meyer (am Ball) kommt gegen Bieberaus Florian Bauer zum Wurf. Der NHC kassierte am Sonntagabend beim 21:23 eine bittere Heimniederlage. Foto: Jelinek

Northeim. Die aktuelle Formkurve der Handballer des Northeimer HC in der 3. Liga zeigt weiter nach unten. Eine Woche nach der 24:37-Niederlage in Bernburg kassierte der Aufsteiger am Sonntagabend die zweite Pleite in Folge. Gegen die MSG Groß-Bieberau/Modau, einem direkten Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt, unterlagen die Südniedersachsen mit 21:23 (12:12). Durch die Niederlage rutschte der NHC in der Tabelle auf den elften Rang ab und muss nun am kommenden Wochenende gegen Bad Blankenau dringend Punkte erkämpfen, bevor es in der Göttinger Sparkassenarena gegen Tabellenführer TV Großwallstadt geht.