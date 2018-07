Bundesliga-Nachwuchs von Hannover 96 kommt nach Northeim

Northeim. Als Meister der Fußball-Landesliga der A-Junioren und nun Niedersachsenligist tritt der FC Eintracht Northeim mit seinem ältesten Nachwuchs im Sparkassenpokal an.

Sparkassenpokal

Das Los hat dem Neuling dabei ein Auswärtsspiel in der ersten Runde beschwert. Gespielt wird am Samstag, 11. August, ab 16 Uhr beim VfV Borussia Hildesheim. Gelingt dann ein Sieg, geht es am 22. August (Mittwoch) mit einem Heimspiel gegen den TSV Havelse weiter.

Ebenfalls auf diesem Niveau ist die B-Jugend der Eintracht aktiv. Auch sie wurde Meister der Landesliga. Und die Jungs sind ihren älteren Kollegen bereits einen Schritt voraus. Sie bekamen für Runde eins ein Freilos und haben ihr Hammer-Duell in Runde zwei bereits in der Tasche. Sie empfangen am Dienstag, 18. August, ab 19 Uhr den Bundesliga-Nachwuchs von Hannover 96 im Gustav-Wegner-Stadion. Das dürfte ein interessanter Vergleich werden.

Bezirkspokal

Im Bezirkspokal ist der Landkreis Northeim mit deutlich mehr Mannschaften vertreten. Hier der Überblick über die ausgelosten Partien. Einige Teams kommen auch hier in den Genuss eines Freiloses.

A-Junioren

JSG Uslar/Solling gegen JFV Eichsfeld (11. August, 15 Uhr).

Freilose: JSG Auetal-Altes Amt, JFV Rhume-Oder

B-Junioren

JFV Rhume-Oder gegen SVG Göttingen (11. August, 15 Uhr).

Freilos: FC Eintracht Northeim II

C-Junioren

JSG Weper - TuSpo Petershütte (11. August, 14 Uhr).

Freilos: FC Eintracht Northeim I.