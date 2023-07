BVB-Oldies zeigen Spitzenfußball: Traditionself von Borussia Dortmund kickt in Hardegsen für guten Zweck

Rund 1000 Zuschauer sehen 15:1 gegen Trögen-Üssinghausen

+ © Roland Schrader Temporeicher Zweikampf: Der Dortmunder David Odonkor zieht hier an Trögens Jens Weißkittel vorbei in Richtung Tor. © Roland Schrader

Ein Hauch Fußball-Bundesliga wehte am Samstag durch Hardegsen. Die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund war auf Einladung der SSG Trögen-Üssinghausen zu einem Benefizspiel zugunsten der häuslichen Kinderkrankenpflege (Kimbu) und der Elternhilfe fürs krebskranke Kind gekommen.

Hardegsen – Knapp 1000 Fans kamen, um die Ex-Profis zu sehen.

+ Jeder war im Einsatz: Das Bild zeigt die Spieler der Traditionsmannschaft des BVB und der Altherren der SSG Trögen-Üssinghausen, die alle zum Zuge kamen. Mit dabei Schiedsrichter Mathes Eggers und seine Assistenten Helmut Söhnholz und Niklas Held, die ihre Aufwandsentschädigung spendeten. © Roland Schrader

Die Dortmunder genossen das Bad in der Menge und gaben Autogramme auf Arme, Blätter und Trikots. Wolkenloser Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad ließen die drei Mal 25 Minuten gefühlt zu Stunden werden. Da zeigte sich die Routine der ehemaligen Profis, die satte 15 Tore schossen. In der 51. Minute schaffte Norman Müller, mit 33 Jahren Jüngster der SSG, den Ehrentreffer zum 1:10. Dortmund legte noch fünf Buden drauf, sodass es am Ende 15:1 stand. „Das war erstklassiger Fußball, der hier geboten wurde. Ohne vorher trainiert zu haben, waren die Dortmunder wirklich klasse“, lobte Andreas Lindemeier, der mit diesem Spiel seine 41 Jahre dauernde Karriere als Sportmoderator beendete.

(Roland Schrader)