Chaos beim Spitzenspiel! Vier rote Karten in der Nachspielzeit

Hoch die Beine: Der Sudheimer Philipp Schmitz (links) gegen den Denkershäuser Matthias Urban. Schmitz musste in der Nachspielzeit - wie auch drei andere Jungs - mit Rot vom Platz.

Northeim. Mit 4:2 nahm die SG Denkershausen in der Fußball-Kreisliga am Samstag die Hürde beim TSV Sudheim. Dabei zeigte der Unparteiische gleich vier Mal Rot. Der FC Auetal tat beim 7:0-Sieg beim FC Weser etwas für das Torverhältnis.

TSV Sudheim - SG Denkershausen 2:4 (2:2). „Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen“, haderte TSV Trainer Rüdiger Schulz mit dem Ergebnis. Vor allem in den ersten 45 Minuten sah er sein Team klar im Vorteil. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse förmlich, denn nach einem vermeintlichen Foulspiel gab es eine Rudelbildung. In dieser Hektik zeigte der Unparteiische gleich vier Mal die rote Karte. Bei Sudheim gegen Philipp Schmitz und Ruzhdi Rahmani. bei den Denkershäusern traf es Tarek Omayrat und Marcel Kehr (alle 90.+5). - Tore: 1:0 Kremer (22.), 1.1 Dehne (25.), 2:1 Ditz (27.), 2:2/2:3/2:4 M. Kehr (42./55./FE/90.+3).

SG Rehbachtal - SV Harriehausen 3:0 (3:0). Für den nicht angetretenen Schiedsrichter leitete Ingolf Grubich die Partie sachlich. In den ersten Minuten ließen die Harriehäuser zwei Hochkaräter aus und mussten sich danach den kräftemäßig stärkeren Rehbachtalern beugen. - Tore: 1:0 P. Schulze (18.), 2:0 Bastian (40.), 3:0 Fotheringham (45.).

FC Weser - FC Auetal 0:7 (0:4). Das Ergebnis spricht Bände. Die völlig überforderten Weser-Kicker waren lediglich um Schadenbegrenzung bemüht - mit mäßigem Erfolg. -- Tore: 0:1 Kleiner (10.), 0:2 Aron (16.), 0:3 Bock (31.), 0:4 Aron (44.), 0:5 Meier (50.), 0:6 N. Hausmann (66.), 0:7 Meyer (78.).

SSV Nörten-H. II - SV Moringen 0:2 (0:0). Die Chancenauswertung bei den Moringern ließ viele Wünsche offen. „Wir haben einfach zu viel versiebt, aber es hat zum verdienten Sieg gereicht“, sagte Trainer Marco Düe. - Tore: 0:1/0:2 Netter (46./71.). (osx)