Cup als Härtetest für Punktspielstart

Von: Helmut Anschütz

Ganz schön im Hohlkreuz: Lucas Duymelinck (rechts) legt sich mächtig ins Zeug, verpasst aber im Test des SSV Nörten gegen Kleinalmerode den Ball. © Ottmar Schirmacher

Auf geht’s schon wieder in den Pflichtspielbetrieb bei den Fußballern! Von Freitag an steht die erste Runde im Bezirkspokal auf dem Spielplan.

Northeim – Mit dabei sind aus dem Fußball-Kreis Northeim/Einbeck auch die Landesligisten Eintracht Northeim und der SSV Nörten, die Bezirksligisten SG Denkershausen/Lagershausen, SG Dassel/Sievershausen und SVG Einbeck sowie Kreisligist FC Hettensen/Ellierode.

Alle Teams sehen den Pokal auch als letzten Härtetest vor dem Punktspielstart eine Woche später an. Bis auf die Freitags-Partie Dassel gegen Landolfshausen (19 Uhr) beginnen alle weiteren Spiele am Sonntag um 15 Uhr.

SG Dassel/Sievershausen - TSV Landolfshausen/Seulingen (Fr., 19 Uhr). Dass man sich auf den Landesligisten freut, ist auch für Fachwart Julian Hein klar. Zumal man früher auch schon Hainberg und Nörten zu Gast hatte. „Der TSV lockt bestimmt einige Zuschauer an“, sagt Hein. Maßgeblich sei der Pokal jedoch nicht. Mit dem 22-er-Kader sieht sich die SG ordentlich aufgestellt – auch ohne Felix Burgmann (Kreuzband-riss.)

SG Lenglern - FC Eintracht Northeim. „Das ist unser erster Test unter Wettkampf-Bedingungen“, sagt Eintracht-Coach Malte Froehlich. Und wo man wirklich stehe, sei eben auch noch unklar. In den fünf Testspielen gab es nur einen Sieg: Beim eigenen Blitz-Turnier 1:0 gegen Hildesheim, aber ein 1:4 gegen Baunatal. Ein 0:4 bei Arminia Hannover, ein 1:1 in Moringen und ein 0:2 in Gifhorn folgten. Schwierig, da schon einen Standort auszumachen. Froehlich sieht die Partie aber auch als Härtetest und Findungsphase an.

SV Südharz - SSV Nörten. Mit dem Spiel der 1. Runde im Bezirkspokal beim Göttinger Kreisligisten VfB Südharz erfolgt für die SSV-Kicker am Sonntag in Walkenried der Start in die Saison 2022/23. Das Los meinte es dabei gut mit den Nörtenern, denn die Gastgeber sind in der abgelaufenen Serie gerade in die Kreisliga aufgestiegen. Den Reiz der Partie macht daher der Klassenunterschied aus, der die Mannschaft von Trainer Jörg Franzke zum Favoriten stempelt.

„Gegen die Favoritenrolle können wir uns nicht wehren, so ist nun einmal die Konstellation. Wir müssen gegen den klasseniederen Gegner mit dem nötigen Respekt auftreten und mit voller Konzentration bei der Sache sein. Damit müssen wir diese Aufgabe lösen können“, blickt der neue SSV-Trainer auf diese Partie.

FC Hettensen/Ellierode - FC Gleichen. „Wir hatten eigentlich eine gute Vorbereitung“, sagt Trainer Danny Willert. Als neuer Coach „ist für mich auch alles neu.“ Dass sich der FC, der am Sparkasse Cup in Göttingen teilnahm, als Außenseiter sieht, überrascht nicht. Spannend wird sein zu sehen, wie man die Ausfälle bzw. Abgänge von Torwart Schneider, Schaper, Nixdorf (Rücken) und Rittmeier (Kreuzbandriss) kompensieren kann.

Bovender SV - SVG Einbeck. „Vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen“, spekuliert SVG-Trainer Christoph Adamek. In der Vorbereitung gab es „sehr gute Ergebnisse“. Aktuell gab es noch einen „Blitz-Wechsel“: Dominik Schefer wechselte unkompliziert von Bovenden zur SVG (halbes Jahr Ausleihe). Adamek beobachtete den BSV zuletzt im Test gegen Goslar.

RSV Göttingen 05 - SG Denkershausen/Lagershausen. Undankbare Aufgabe für die SG: „Bei einem Aufsteiger weiß man nie, wo man steht“, ist Coach Marcel Braun vorsichtig. Die RSVer hat er sich angeschaut: „Da kommt einiges auf uns zu. Wir wollen noch etwas ausprobieren, aber natürlich wollen wir eine Runde weiterkommen.“ Wäre neu für Braun: „Ich bin noch nie in eine zweite Runde gekommen.“

. Das Spiel FC Sülbeck/Immensen gegen TusSpo Petershütte wird erst am Donnerstag, den 4. August (19 Uhr), ausgetragen. (Helmut Anschütz)