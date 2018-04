Derby in Nörten-Hardenberg! Der Bovender SV kommt

Ausswärtsspiel: Keeper Tobias Scheider reist mit seinem FC Sülbeck/Immensen am Mittwoch nach Bilshausen.

Northeim. In der Fußball-Bezirksliga gibt es keine Verschnaufpause. Am Mittwochabend erwartet der SSV Nörten-Hardenberg den Bovender SV zum Derby. Die anderen Kreisvertreter reisen ins Eichsfeld: Sülbeck/Immensen nach Bilshausen, die SVG Einbeck nach Seulingen und Eintracht Northeim II am Donnerstag zur SG Bergdörfer.

SSV Nörten-Hardenberg - Bovender SV (Hinspiel 4:1/Mi. 18.30 Uhr). Der SSV geht mit der Empfehlung in das Nachbarduell, dem Spitzenreiter Göttingen 05 am vergangenen Sonntag ordentlich Paroli geboten zu haben. Letztlich verlor man dennoch mit 3:5. Mit der Serie von nun vier Heimpartien haben die Nörtener die Möglichkeit, den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten. Ihre jüngste Bilanz mit nur einem Sieg (2:0 beim SV Rotenberg) aus den vergangenen fünf Spielen fällt jedoch nur etwas besser aus als die der Bovender, die lediglich eins ihrer sechs zurückliegenden Spiele gewannen.

TSV Seulingen - SVG Einbeck (1:4/Mi. 18.30 Uhr). Der Blick auf die Tabelle mit Platz fünf sollte die Einbecker nicht zu Übermut verleiten, schließlich haben mit Lenglern, Petershütte und Werratal am Wochenende eigentliche Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt ebenfalls gewonnen. „Es war wichtig für uns, dass wir in den letzten Wochen so gut gepunktet haben. Denn im Mai warten mit Sülbeck/Immensen, Nörten-Hardenberg und dem 1. SC Göttingen 05 die ganz dicken Brocken auf uns“, sagt Spielertrainer Patric Ziegler und bremst die Euphorie.

SV Bilshausen - FC Sülbeck/Immensen (Mi. 18.30 Uhr). Beim Sieg gegen Rotenberg feierte Rückkehrer Tobias Scheider seinen Wiedereinstand im Tor der Sülbecker. So leicht wie zuletzt beim 7:0 gegen den Tabellenletzten dürfte die Aufgabe für den FC in Bilshausen allerdings nicht werden, schließlich ist die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Gehrke (ehemals Eintracht Northeim) nach der 1:2-Heimniederlage gegen Werratal nah an die Abstiegszone gerutscht.

SG Bergdörfer - Eintracht Northeim II(5:0/Do. 18.30 Uhr). In Langenhagen beginnt die Eintracht-Reserve ihre acht Partien umfassende Auswärtstournee. Das Trainerduo Nils Reutter/Naji Ghazi ist derzeit nicht zu beneiden. Die letzten Spiele zeigten, dass mit dem verletzten Arigon Dacaj der Spielmacher fehlt. Zudem hapert es seit dem Wechsel von Dennis Moschanin und Ali Ismail in der Winterpause zur SVG Göttingen an Durchschlagskraft. (osx)