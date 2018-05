Eintracht-Duell um den Finaleinzug

Northeim erwartet Braunschweig im Bezirkspokal

Eintracht Northeim trifft auf Eintracht Braunschweig.

Northeim. MTV Markoldendorf (8:1), FSG Eisdorf/Hattorf (6:5 nach Elfmeterschießen) und SV Breitenberg (5:0): So lauten die bisherigen Stationen der Fußballerinnen des FC Eintracht Northeim auf dem Weg ins Halbfinale des Bezirkspokals. In der Runde der letzten Vier treffen sie nun am Donnerstag ab 11 Uhr im heimischen Gustav-Wegner-Stadion auf den Topfavoriten Eintracht Braunschweig.