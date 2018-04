Eintracht Northeim II kassiert gegen Einbeck die nächste Pleite

Northeim. Zwei Serien haben nach der 0:2 (0:1)-Niederlage von Eintracht Northeim II gegen die SVG Einbeck am Sonntag im Kreisderby der Fußball-Bezirksliga für beide Mannschaften weiter Bestand. Während die Talfahrt der Northeimer nach der fünften sieglosen Partie (ohne eigenen Treffer) anhält, sind die Bierstädter seit fünf Spielen (vier Siege, ein Remis) ungeschlagen und klettern damit in der Tabelle voran.

Der momentane Abwärtstrend bei der Eintracht hat seine Ursache vornehmlich in Personalproblemen, denn auch im Derby musste das Team auf etliche Leistungsträger verzichten. Das ändert jedoch nichts am verdienten Erfolg der Einbecker, die im Gustav-Wegner-Stadion mit einer guten Vorstellung ihren derzeitgen Leistungstand untermauerten. In der Abwehr hielt mit Marc-André Strzalla ein Ex-Northeimer die Fäden sicher in den Händen. Allein bei einem Schuss von Köhler (43.) an die Lattenunterkante und dem von Torhüter Schlieper parierten Ahrens-Kopfball drohte Einbeck Gefahr. Allerdings hatten die Gäste bis dato einige Aktionen nicht zwingend ausgespielt und damit eine höhere Führung verpasst. Allein der frühere Eintracht-Akteur Maurice Weinhart hatte den sicheren Torhüter Meyer bezwungen.

Ihrem Keeper hatte es die Eintracht zu verdanken, dass sie weiter im Spiel blieb. Das Duell gegen den völlig frei vor ihm auftauchenden Ziegler entschied Meyer mit einer tollen Reaktion zu seinen Gunsten. Die Punkte sicher waren für die SVG dann mit dem Treffer von Niemann. (osx)