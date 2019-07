Eintracht Northeim im Pokal bei Blau Weiß Tündern

Northeim – Ein wenig überraschend kam die Nachricht schon, dass Eintracht Northeim bereits in der Qualifikationsrunde des NFV-Pokals antreten muss.

„Der Klub hat in der vergangenen Serie das Cup-Halbfinale erreicht und ist Vizemeister in der Oberliga geworden. Eigentlich hatten wir mit einem Freilos für die Qualifikation gerechnet“, sagt Northeims Trainer Simon Schneegans. Weil die Cup-Gestalter des Wettbewerbs für die Vereine aus der Oberliga und der Pokalsieger der NFV-Bezirke dies anders sahen, muss Eintracht am Sonntag (15 Uhr/Weserberglandstadion in Hameln) bei Blau Weiß Tündern antreten.

Doppelt schwierig gestaltet sich der Frühstart für Northeim, weil das Team aus Hameln reichlich Selbstvertrauen hat. Die Blau-Weißen schafften als Landesligameister den Aufstieg in die Oberliga. Nicht mit Zauberfußball, sondern einer echten Mannschaft, aus der Mittelstürmer und Torjäger Robin Tegtmeyer herausragt. „Richtig viel wissen wir über die Klubs aus der Landesliga Hannover aber nicht“, sagt Eintracht-Coach Schneegans, der den Gegner per Videoanalyse analysierte.

Die personelle Situation hat sich bei Eintracht etwas entspannt. Gegenüber dem 1:4 am vergangenen Dienstag im Testspiel gegen den SC Paderborn rücken Linus Baar, Thorben Rudolph und Cetin Erbek wieder in den Kader. „Bei den angeschlagenen Spielern werden wir kein Risiko eingehen“, sagt Schneegans mit Blick auf die Personalien Nicolas Grupe, Lukas Bode, Hanno Westfal und Ilyas Bircan. Fehlen werden Melvin Zimmermann, Julian Kratzert, Jannik Strüber und Christian Horst.

„Gegen Paderborn haben alle Spieler ihre Klasse gezeigt. Für uns ist das Spiel in Hameln sehr wichtig. Das ist eine Standortbestimmung und zudem wollen wir im Pokal wieder weit kommen“, sagt Schneegans. Gewinnt Eintracht, dann geht es eine Woche später im Achtelfinale gegen den VfV Hildesheim. raw