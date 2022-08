Eintracht Northeim: Kräfte sammeln vorm Derby bei SVG Göttingen

Fehlt im Derby: Eintracht Northeims Luca Schamirzadi, sonst Kapitän der U 23, hier gegen einen Spieler des MTV Wolfenbüttel bei der Liga-Premiere. © Kaja Schirmacher

Bloß gut, dass Eintracht Northeim in dieser Woche nicht im Fußball-Bezirkspokal aktiv ist – die Partie gegen Landesliga-Aufsteiger Sparta Göttingen wurde wie berichtet auf den kommenden Mittwoch verlegt.

Northeim – So können die Spieler von den Trainern Philipp Weißenborn und Malte Froehlich Kräfte sammeln für das am Freitag (19 Uhr) anstehende erste Südniedersachsen-Derby bei der SVG Göttingen.

Kräfte zu sammeln ist sicherlich nötig nach dem kräftezehrenden 3:3 am vergangenen Samstag gegen Meisterschaftsmitfavorit MTV Wolfenbüttel. Nach der schnellen 2:0-Führung durch Mediavilla mit seinem ersten Doppelpack im Herrenbereich drehte der fast unaufhörlich anrennende MTV die Partie, ehe Tristan Heise den Eintrachtlern in der Nachspielzeit noch einen redlich verdienten Punkte sicherte.

Der Spielplan ist nicht gerade günstig für uns

Doch die Startformation vom vergangenen Samstag muss Coach Weißenborn schon wieder ändern – gang und gäbe in der momentanen Urlaubszeit. So werden Raoul Fricke (Urlaub) und Luca Schahmirzadi (Fußprobleme) nicht eingesetzt werden können.

Bedauerlich ist zudem vor allem, dass Ali Ismail (ebenfalls im Urlaub) fehlen wird. Er war vor der Saison gerade wieder von der SVG zurück zu den Northeimern gewechselt. Dazu kommen erneut noch mehr als ein halbes Dutzend Spieler, die der Eintracht nicht zur Verfügung stehen. „Aus dem Stammkader werden wir wohl nur zwölf Spieler dabei haben“, prognostizierte Weißenborn.

Wenig überraschend, dass er so die SVGer als Favorit einstuft. „Unsere Situation ist sicher nicht optimal. Aber wir werden ein vernünftiges Team auf den Platz stellen“, sagt der Northeimer Trainer, der noch auf einen anderen Aspekt hinweist: „Der Spielplan ist nicht gerade günstig für uns.“ Kann man sicherlich so sehen: Erst Oberliga-Absteiger MTV Wolfenbüttel, dann Oberliga-Absteiger SVG Göttingen und dann (nach erwähntem Pokalspiel am Mittwoch gegen Sparta und damit einer englischen Woche) der nächste Heimauftritt gegen den SV Lengede, der vergangene Saison immerhin Dritter war.

Drei Spiele, null Punkte - damit habe man kalkulieren müssen, sagt Weißenborn. Nun aber steht schon mal ein Zähler auf der Habenseite. Am Mittwochabend hat er die SVG nicht beim Pokalspiel in Nörten beobachtet. Das eigene Team-Training war wichtiger. (azx)