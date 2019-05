Eintracht Northeim muss zwei Punkte zum Spitzenreiter aufholen 

Northeim – Bis auf den Gegner waren am Ende alle froh über den Schlusspfiff:

Die Spieler von Eintracht Northeim, weil sie nach zuvor drei sieglosen Heimspielen mit nur einem Punkt in der Fußball-Oberliga beim 3:1 (1:0) über den MTV Gifhorn endlich wieder gewonnen hatten. Trainer Philipp Weißenborn, dem man den Druck vor dem Anpfiff anmerkte. Aber auch einigen Eintracht-Fans, die ihren phasenweisen Unmut deutlich artikulierten.

Hätte die Eintracht am Sonntag erst um 15 Uhr gespielt und nicht bereits um 14 Uhr begonnen, dann wäre die Stimmung nach dem Schlusspfiff im Gustav-Wegner-Stadion vermutlich deutlich besser gewesen. So aber erfuhren die Eintracht-Kicker erst nach dem Auslaufen und Duschen von der 0:1-Pleite des Tabellenführers HSC Hannover in Wolfenbüttel.

Zwei Spiele stehen für Eintracht bis zum Saisonende noch auf dem Programm. Am Freitag (19 Uhr) muss der Tabellenzweite beim Dritten, der Reserve von Eintracht Braunschweig, antreten. Am letzten Spieltag gastiert dann Absteiger und Schlusslicht Cloppenburg in Northeim. Die Eintracht muss dabei auf den Spitzenreiter aus Hannover eine Zwei-Punkte-Differenz aufholen. Der HSC spielt am kommenden Sonntag gegen den Tabellenelften Uphusen und reist am letzten Spieltag zum Achten Hagen/Uthlede.

„Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und unsere Spiele gewinnen“, sagt Yannik Freyberg, der gegen Gifhorn sein drittes Saisontor erzielte. „Eine bessere Ausgangslage haben wir in den Spielen gegen Hagen/Uthlede und Wolfenbüttel verpatzt. Und zwar jeweils in beiden Spielen“, bilanziert der Stürmer. Während die Eintracht bereits acht Niederlagen kassierte, ging der HSC erst vier Mal als Verlierer vom Platz. Freyberg: „Die spielen öfter unentschieden und sind konstanter als wir. Für die Psyche ist das schöner.“

Wann Thorben Rudolph nach seinem Nasenbeinbruch zurückkehren wird, ist noch offen. Der Bruch im Training am 25. April wurde schon einen Tag später gerichtet. Geplant ist, dass der fünffache Torschütze mit einer Gesichtsmaske demnächst wieder spielen wird. Genauso offen ist aktuell, wann der verletzte Torjäger Melvin Zimmermann (13 Tore) wieder fit wird.