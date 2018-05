Erst Derby in Einbeck, dann Vatertag

Schulter an Schulter: Dennis Zeibig (links/Nörten) und Jan Stellhorn (Einbeck). Das Hinspiel endete 2:2.

Northeim. Zwischen der SVG Einbeck und dem SSV Nörten-Hardenberg steigt am Mittwoch (19 Uhr) das nächste Derby in der Fußball-Bezirksliga. Vom Ergebnis dieses Duells dürfte es auch ein bisschen abhängen, wie stimmungsvoll die Mannschaften den folgenden Vatertag feiern.

Die Intensität der Nachholbegegnungen in diesen Wochen fordert bei den Vereinen ihren Tribut. So auch bei den Nörtenern, deren Spielplan in der Zeit vom 14. April bis zum 13. Mai immerhin neun Partien beinhaltet. Für Einbeck sind es zwei weniger.

„Gegen Sparta war unsere Bank schon ziemlich dünn besetzt“, sagt SSV-Trainer Jan Diederich. Pomper hatte sich kurzfristig krankheitsbedingt abgemeldet und bei Kapitän Christian Horst verzichtete Diederich wegen einer Blessur auf einen Einsatz. Im Spiel verletzte sich dann auch noch Torhüter Dominik Hillemann. Sein Einsatz am Mittwoch ist fraglich. Aber der SSV reist mit der Empfehlung von 340 Minuten ohne Gegentor in die Bierstadt.

Diese Serie zu brechen wird nun die Aufgabe der Einbecker, die mit der starken Vorstellung beim Derby in Sülbeck gute Außenwerbung für den Verein betrieben haben. Es gab zwar letztlich keine Punkte, aber dennoch können die Jungs auf dieser Leistung aufbauen.

Fehlen wird Leon Reinert nach seinem umstrittenen Platzverweis. „Auch die Sülbecker haben bestätigt, dass es kein Handspiel gab“, berichtet SVG-Betreuer Benni Lange. Ansonsten kann das Trainergespann Jan-Patric Ziegler/Kevin Becker auf seine in den vergangenen Wochen gut aufspielende Truppe bauen. (osx)