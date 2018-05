Foul für Spielunterbrechung vorgetäuscht: Heiratsantrag beim Moringer 3:0-Heimsieg

Northeim. Im Spitzenspiel der 1. Fußball-Kreisklasse 1 hat sich am Sonntag der TSV Elvershausen im direkten Duell gegen den ärgsten Verfolger FC Hettensen-Ellierode mit 4:3 durchgesetzt und einen großen Schritt zum Titel gemacht.

Das Kuriosum des Spieltages gab es allerdings in Moringen, wo der 3:0-Heimsieg gegen Bühle eine tolle Geschichte bot: Petar Parcetic machte seiner Freundin Diana Berisch auf dem Sportplatz einen Heiratsantrag.

Zuvor hatte er alles Nötige abgesprochen. Nach einem von Parcetic vorgetäuschten Foul an sich wurde die Partie unterbrochen und der Antrag konnte folgen. Die Antwort war übrigens JA! Mehr zu dieser Geschichte lesen Sie bald in der HNA.

SV Moringen II - Bühler SV 3:0 (2:0). Die Gastgeber hätten höher gewinnen müssen. - Tore: 1:0 Ulrich (2.), 2:0 Warnecke (28.), 3:0 Gerhardt (60.).

Die weiteren Spiele der 1. Fußball-Kreisklasse 1:

TSV Elvershausen - FC Hettensen-Ell. 4:3 (1:2). Die zahlreichen Zuschauer bekamen ein Spitzenspiel geboten, was diesen Namen auch verdiente. Es ging hin und her. Am Ende hätte auch ein Unentschieden oder ein Hettenser Sieg herausspringen können. Zwei Minuten vor dem Abpfiff musste FC-Spieler Winkler (wiederh. Foulspiel) mit der Ampelkarte vom Platz. - Tore: 1:0 Steudte (1.), 1:1 Brodkorb (15.), 1:2 Nixdorf (19.), 2:2 Steudte (57.), 3:2 Marx (59.), 3:3 Trebing (63.), 4:3 Rien (79./im Nachschuss an einen zuvor parierten Foulelfmeter).

+ Szene aus dem Gipfeltreffen: Der Elvershäuser Heissam Souleiman (rechts) klärt vor dem Hettenser Niklas Schäfer. © Kaja Schirmacher

TSV Sudheim II - SG Hollenstedt/S. 1:3 (0:2). Die Hollenstedter sind aktuell das Team der Stunde in dieser Liga. Der Erfolg am Samstag in Sudheim war der siebte in Serie. Dies gelang bei beeindruckenden 43:5 Toren. - Tore: 0:1/0:2 Hellmiss (14./38.), 1:2 Fazlijaj (73./FE), 1:3 Hellmiss (75.).

SG Rehbachtal II - VfB Uslar 1:1 (1:0). Eine letztlich gerechte Punkteteilung im Derby. Beide Teams hatten noch Gelegenheiten, sogar drei Zähler einzufahren, vergaben aber jeweils. - Tore: 1:0 Friebe (35.), 1:1 Brogle (53./FE).

SG Denkershausen II - TSV Gladebeck 3:3 (2:1). Die Tabellennachbarn trennten sich mit einem leistungsgerechten Remis. - Tore: 1:0 Dreier (8./FE), 2:0 L. Schreiber (30.), 2:1 Gonsior (33.), 2:2 Issmer (61.), 3:2 L. Schreiber (70.), 3:3 Beck (76.).

SG Hillerse - TSV Wahmbeck 4:1 (0:0). Erst nach der Pause münzte Hillerse die Überlegenheit in Tore um. - Tore: 1:0 Widuch (57.), 2:0 Ruthe (76.), 2:1 Gerke (83.), 3:1 Friedemann (88.), 4:1 Ruthe (90.+2).

Schlusslicht Wolbrechtshausen trat gegen Schönhagen/Sohlingen nicht an.