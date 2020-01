Wer kann Hannover 96 stoppen?

Hallenturnier der Fußballerinnen in Hardegsen

+ © Sascha Lange Titelverteidiger beim Turnier des TSV Gladebeck ist Hannover 96 II. Die Roten besiegten im Endspiel vor einem Jahr Rot-Weiß Göttingen II im Neunmeterschießen. © Sascha Lange

23 Frauenfußballteams aus Nah und Fern begrüßt der TSV Gladebeck am ersten Wochenende des neuen Jahres in der Sporthalle am Gladeberg in Hardegsen. Dort richtet der Klub am Samstag und Sonntag die nächste Auflage des VW-Zentrum-Göttingen-Cups aus.