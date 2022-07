Gefährlicher Auftakt im Bezirkspokal für Eintracht Northeim

Im Pokal gefordert: Eintracht-Kapitän Marc-Yannick Grunert (Mi.), hier im Test gegen Hildesheim. © Kaja Schirmacher

Bei einer solchen Konstellation kann man als höherklassiger Klub eigentlich nur verlieren! Deshalb wird das Sonntagsspiel (15 Uhr) von Landesligist Eintracht Northeim in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals bei der SG Lenglern alles andere als ein Spaziergang in die zweite Runde.

Northeim – Für das Team der Trainer Philipp Weißenborn, der am Sonntag aus dem Urlaub zurück ist, und Malte Froehlich ist im ersten Pflichtspiel denn auch volle Konzentration angesagt.

„Wir haben ein junges Team, müssen unseren eigenen Spielgedanken finden und auf uns selbst schauen“, sagt Froehlich. Da der Kader noch nicht vollzählig sei, könne man auch noch keine genaue Formation stellen. Froehlich: „Wir sind noch nicht so weit, wie wir sein könnten.“ Aktuell sind, so der Eintracht-Coach, unter anderem Tristan Heine, Fabio Danneberg und Alex Knopf nicht dabei. So gelte es, das Aufgebot durchzumischen mit Akteuren aus den U 23 und U 19-Teams. (azx)