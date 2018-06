Geht Auetal die Luft im Titelrennen aus?

Der vorletzte Spieltag könnte die Entscheidung bringen

+ © Ottmar Schirmacher Das letzte Mal daheim: Heisebeck/Offensen mit (von links) Began Krasniqi, Jannis Blume, Lukas Idahl, Moritz Sonne, Bastian Ilse, Fabian Brückner sowie Kai Lange verabschiedet sich am Sonntag von den eigenen Fans aus der Kreisliga. Die Partie gegen Moringen findet im Rahmen der Sportwoche in Fürstenhagen statt. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Geht dem FC Auetal auf der Zielgeraden des Meisterschaftskampfes in der Fußball-Kreisliga die Luft aus? Nur ein Sieg am Sonntag gegen Harriehausen hält für die Auetaler die Chance auf den Titelgewinn am Leben. Tabellenführer Denkershausen hat mit Absteiger FC Weser den von der Papierform her leichteren Gegner vor der Brust.