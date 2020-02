Hält Plesses makellose Derbyserie gegen Northeim?

Handball-Oberliga Frauen

+ © HUBERT JELINEK Angriff aus dem Rückraum: Northeims Nike Kühne (am Ball) zieht ab, ganz rechts Plesses Yasmin Hemke. © HUBERT JELINEK

Vier Derbys haben die Handballerinnen der HSG Plesse-Hardenberg in der laufenden Oberligaspielzeit bestritten. 8:0-Punkte lautet die makellose Bilanz aus den reizvollen Duellen. Diese Serie soll im Heimspiel gegen die Vertretung des Northeimer HC seine Fortsetzung finden. Anpfiff ist am Freitagabend um 20.45 Uhr in der Bovender Sporthalle am Wurzelbruchweg.