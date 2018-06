Hannover 96 und die Weisweiler-Elf kommen: Ex-Profis kicken in Hardegsen

Hardegsen. Wer schon immer mal Ex-Profis hautnah beim Fußballspielen zuschauen wollte, hat Samstag Gelegenheit dazu. Dann ist die SSG Trögen-Üssinghausen ab 15 Uhr in Hardegsen Gastgeber für ein Benefizturnier, an dem die Traditionsmannschaft von Hannover 96 sowie die Weisweiler-Elf (Borussia Mönchengladbach) teilnehmen.

Mit prominentem Besuch kennt man sich bei der SSG aus. Bereits vor zwei Jahren war die Weisweiler-Elf da und über 700 Zuschauer kamen, um Kicker wie Mike Hanke, Hans-Jörg Criens oder Bachirou Salou zu erleben. Und auch diesmal haben sich große Namen angekündigt. Die 96er kommen unter anderem mit Altin Lala, Carsten Linke und Daniel Stendel, die Gladbacher bringen Karlheinz Pflipsen, Peter Wynhoff und Jörg Neun mit.

Das Rahmenprogramm beginnt Samstag um 12 Uhr. Ab 15 Uhr stehen sich Hannover 96 und Trögen-Üssinghausen gegenüber, eine Stunde später fordert die SSG die Weisweiler-Elf heraus, ehe ab 17 Uhr die Ex-Profis unter sich sind.

Die Erlöse der Veranstaltung werden gespendet. Waren es vor zwei Jahren 8000 Euro für das Hospiz an der Lutter in Göttingen, werden nun die häusliche Kinderkrankenpflege Kimbu, die Elternhilfe für das krebskranke Kind sowie die Aktion Kindertraum bedacht. Wer Samstag dabei sein will, zahlt an der Tageskasse acht Euro. Kinder haben freien Eintritt, ab zwölf Jahren sind die Jungen und Mädchen mit drei Euro dabei.

Und sie nehmen es mit den Ex-Profis auf: • Bernd Henne • Carsten Twele • Dennis Berger • Dirk Hengst • Gerhard Abendroth • Jan-Christoph Radtke • Jens Marten • Jens Weisskittel • Marco Kitzmann • Michael Reuper • Oliver Wessel • Rainer Körner • Sascha Lange • Samir Zaiad • Söhnke Wellnitz • Stefan Wohlfeil • Stephan Böker • Tobias Henning

Hinzu kommen vier Kicker, die sonst nicht für Trögen-Üssinghausen aktiv sind: • Peter Knaur (Moringen) • Hartmut Nixdorf (Hardeg.) • Sven Fischer (Lüthorst) • Peter Odparlik (Denkersh.)

Trainiert wird die Auswahl von Rüdiger Schulz.