Herrenfußball im Landkreis Northeim bald auch auf Kleinfeld?

Northeim. Der Spielausschuss des Fußballkreises Northeim/Einbeck unter Vorsitz von Heinz Schwingel plant derzeit intensiv die am ersten August-Wochenende beginnende neue Saison. Dabei stehen zwei Neuerungen im Raum, die womöglich ins Leben gerufen werden könnten. Nun wurden die Vereine angeschrieben und um Rückmeldungen gebeten. Wir stellen die Pläne vor.

7er oder 9er-Teams

Immer öfter klagen Vereine über Spielermangel. Mannschaftsabmeldungen oder das Nichtantreten zu Partien sind die Folge. Daher die Frage: Gibt es Interesse an einem Kleinfeld-Spielbetrieb im normalen Herrenbereich nach dem Modus „7 gegen 7“ oder „9 gegen 9“? Angedacht ist die Einführung einer eigenen Staffel, also keine Vermischung mit den Elferteams. Gespielt werden soll auf kleine Tore, jedoch sonst nach den gängigen Regeln (also auch mit Abseits).

Alt-Senioren Ü50

Besteht Interesse an einer Ü50-Staffel? Der Spielbetrieb würde ähnlich dem bei den Ü40-Senioren laufen. Am Ball sein dürften dann hier Spieler, die mindestens 50 Jahre alt sind, zwei müssen nur 48 sein.

Alle Vereine werden um Rückmeldung bis zum 5. Juni per Mail an schwingel@t-online.de gebeten.