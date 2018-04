HSG Rhumetal gewinnt das Derby beim Northeimer HC

Keeperin Michaela Friedrichs hält den Sieg fest

+ © Jelinek Frei durch über die Außenbahn: Katharina Thiele lässt hier Anja Heise stehen. © Jelinek

Northeim. „Ela, Ela“, skandierten Rhumetals Spielerinnen bei ihrem Siegestanz in der Schuhwallhalle. Sie wussten, bei wem sie sich nach dem 21:17 (10:6)-Derbysieg in der Handball-Landesliga beim Northeimer HC II zu bedanken hatten. Keeperin Michaela Friedrichs hatte als sicherer Rückhalt entscheidenden Anteil am Gewinn der klassenerhaltenden Punkte.