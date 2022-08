Jetzt bestätigt: Deni Skopic vom TV Jahn Duderstadt zum Northeimer HC

Von Jahn Duderstadt zum Northeimer HC: Kreisläufer Deni Skopic. © Hubert Jelinek

Nun sind es sechs Neuzugänge beim Handball-Drittligisten Northeimer HC: Rechtzeitig zum ersten Testspiel gegen Stadtoldendorf wechselte Kreisläufer Deni Skopic vom TV Jahn Duderstadt zum Northeimer HC.

Northeim – Der 32-jährige Kroate hatte sich nach sechs Jahren im Dress des TV Jahn mit Duderstadt nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können und hielt sich seitdem beim NHC fit.

„Skopic bringt die gesuchte Erfahrung ins junge Team mit und hat das neue Trainerteam und die Mannschaft im Probetraining überzeugt“, berichtet NHC-Vorstandsvize Oliver Kirch in der Pressemeldung.

Der Verein setzt in diesem Jahr auf eine junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren –ein mutiges Unterfangen in der rauen Drittliga-Staffel Ost, zumal in der kommenden Saison mindestens Platz zehn für den Klassenerhalt notwendig ist. Skopic, der seit 2016 für den TV Jahn auflief, wird die Routiniers Paul-Marten Seekamp und Christian Stöpler mit seiner Erfahrung unterstützen. In der vergangenen Oberligasaison erzielte Skopic 87 Tore in 23 Spielen und war damit drittbester Werfer der Duderstädter.

Skopic startete seine handballerische Laufbahn als Zehnjähriger 2001 beim Zagreber Vorstadtklub RK Medvescak und spielte später mit RK Dubrava Zagreb in der ersten kroatischen Liga. 2016 wechselte er nach Duderstadt, wo er mit Frau und zwei Kindern lebt und beim Duderstädter Hauptsponsor arbeitet. Kuriosum am Rande: Bereits im vergangenen Winter wechselte Northeims Kreisläufer Tomislav Buhinicek ins Eichsfeld, konnte sich gegen den körperlich stärkeren Skopic jedoch nicht in Szene setzen. Mit Skopic’ Wechsel an die Rhume ist der Weg zwischen Duderstadt und Northeim keine Einbahnstraße mehr. (zaj)