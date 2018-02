Kantersieg für den NHC

Handball - 3. Liga Männer: Northeim gewinnt 34:21 über Germania Großsachsen

+ Harte Gangart: Northeims Neuzugang Lothar von Hermanni (am Ball) wird von Großsachsens Jan Triebskorn ausgebremst. Der NHC-Neuzugang erzielte dennoch sechs Tore. Foto: Jelinek

Northeim. Die Handballer des Northeimer HC haben in der 3. Liga ihren höchsten Saisonsieg perfekt gemacht. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge fertigte der Aufsteiger am Sonntagabend den TV Germania Großsachsen mit 34:21 (17:12) ab und kletterte in der Tabelle auf den elften Rang. Mit einem phasenweisen überragenden Spiel begeisterte der NHC die Fans in der Schuhwallhalle. Dabei knüpfte das Barnkothe-Team wieder an die Leistung der Hinserie an.