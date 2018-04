Kein Sieger im Derby! Remis zwischen Rhumetal und Osterode 

Umkämpftes Duell ohne Sieger

+ © Barbeln Dicke Backen: Rhumetals Nicolas Fischer findet die Lücke zwischen zwei Abwehrspielern aus Osterode. Links wartet Sönke Stolle. Rechts schaut Domenik Zimmermann zu. © Barbeln

Katlenburg. Das Derby in der Handball-Verbandsliga zwischen den HSGs aus Rhumetal und Osterode hielt, was es versprach - zumindest in puncto Kampf und Spannung. Am Ende gab es eine gerechte 24:24 (11:10)-Punkteteilung.