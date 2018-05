Knappe Kiste an der Tabellenspitze für Eintracht Northeim

Im Aufstiegsrennen der Landesliga der B-Junioren ist noch nichts entschieden

Es wird eng: Die C1-Junioren des FC Eintracht Northeim mit Leon Scholz spielten am Samstag 1:1 gegen Peine. Am letzten Spieltag in vier Wochen reisen sie ins Eichsfeld und hoffen dort auf den aktuell noch möglichen Klassenerhalt.

Northeim. Das Titelrennen in der Fußball-Landesliga der B-Junioren bleibt eine ganz enge Kiste. Tabellenführer Northeim (48 Punkte) spielte 2:2 beim Dritten in Peine (42). Acosta Braunschweig (47) nutzte das (2:1 gegen Lupo Martini) und rückte bis auf einen Zähler an die Eintracht heran.