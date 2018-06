Altämter Leichtathleten knacken 25 Rekorde

Gut in Form: Die Trainingsgruppe von Celine Steinbrecher von der LG Altes Amt bei der Mehrkampf-Kreismeisterschaft in Bad Gandersheim.

Bad Gandersheim. Ihre gute Form haben elf Leichtathleten der LG Altes Amt aus der Gruppe um Celine Steinbrecher bei den Kreismeisterschaften im Mehrkampf unter Beweis gestellt.

Insgesamt gab es 25 neue persönliche Bestleistungen. Im Dreikampf der W11 überzeugte Jule Hünecke und siegte vor Anna Gries. Jule sprintete 50 Meter in 8,13 Sekunden, sprang 4,13 Meter weit und warf den Schlagball auf 26,00 Meter. Anna benötigte 8,43 Sekunden, sprang 3,73 und warf 29,00 Meter. Mit 1,20 Metern im Hochsprung siegte Anna im Vierkampf.

Bei den Mädchen der W08 belegte Lene Bunzendahl den Silberrang (50 Meter: 9,20 Sekunden, Weit: 2,94 Meter, Schlagball: 16,50 Meter). Karla Gries wurde Sechste (10,65 Sekunden, 2,40 Meter, 14,00 Meter). Bei den neunjährigen Mädchen erkämpfte sich Juna Ahrens mit drei persönlichen Bestleistungen den zweiten Rang (8,99 Sekunden, 2,95 Meter, 12,00 Meter).

In der W10 starteten vier Athletinnen der LG Altes Amt: Lene Gerke belegte am Ende des Dreikampfes den zweiten Platz (50 Meter: 8,91 Sekunden; Schlagball: 19,00 Meter; Weitsprung: 3,32 Meter). Auf den vierten Platz kam hier Tabea Sander (9,05 Sekunden, 3,29 Meter, 18,00 Meter). Marie Heiligenstadt folgte auf Platz fünf (9,50 Sekunden, 3,18 Meter, 21,00 Meter). Den siebten Platz im Dreikampf, aber den ersten Rang im Vierkampf belegte Lana Sander. Dies gelang ihr mit 9,54 Sekunden im Sprint, 3,13 Metern im Weitsprung, 15,00 Metern mit dem Schlagball sowie einem Meter im Hochsprung.

Auch die beiden männlichen Athleten der LG überzeugten in der Kurstadt. Martin Heiligenstadt siegte in der M10 mit 8,86 Sekunden im Sprint und 3,55 Metern im Sprung. Den Schlagball warf er 23,00 Meter weit. In der M11 sprintete Michel Grüne die 50 Meter in 8,42 Sekunden. Außerdem: Weitsprung: 3,33 Meter, Schlagball 33,00 Meter. In der Addition gab es dafür Silber.

Sogar einen Altämter Doppelsieg gab es bei der 3x800-Meter-Staffel. Team I mit Lana Sander, Jule Hünecke und Anna Gries gewann vor Team II mit Tabea Sander, Marie Heiligenstadt und Lene Gerke.

Bei den Frauen vertrat ein Trio die LG. Vanessa Holland lief die Stadionrunde in 61,99 Sekunden. Das Kugelstoßen gewann sie mit 8,82 Metern vor Charlotte Keil (7,47) und Lina Bruns (7,18). Mit dem 600- Gramm-Speer kam Keil 25,60 Meter weit.