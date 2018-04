Nils Bierkamp von den Wasserfreunden Northeim verpasst haarscharf Bronze

Landesmeisterschaft in Hannover

Die Northeimer Wasserfreunde kamen mit zahlreichen persönlichen Bestzeiten zurück.

Hannover. Insgesamt 735 Schwimmer aus 100 Vereinen sind am Wochenende bei den Landesmeisterschaften der Schwimmer auf der langen Bahn (50 Meter) in Hannover am Start gewesen.