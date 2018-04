Die Legende TV Großwallstadt lebt

Northeim. Es soll der Saisonhöhepunkt werden für die Drittliga-Handballer des Northeimer HC. Sonntag ab 17 Uhr sind sie Gastgeber des ersten Handballspiels in der Göttinger Sparkassen-Arena.

Vor über 1000 Zuschauern wird es gegen den frisch gebackenen Meister TV Großwallstadt gehen. Aber nach der Auswärtsniederlage in Bad Neustadt benötigt der NHC aus den verbleibenden vier Spielen dringend weitere Punkte für den Klassenerhalt. Die ersten sollen nun möglichst ausgerechnet gegen den bereits feststehenden Aufsteiger in die 2. Bundesliga gelingen – einem Verein mit ganz großer Historie.

44 Jahre lang war der Turnverein aus der Kleinstadt zwischen Aschaffenburg und Würzburg in der 1. Bundesliga erfolgreich. Sechs deutsche Meisterschaften, vier DHB-Pokalsiege, zwei Mal Europapokalsieger der Landesmeister sowie der Gewinn des IHF-Pokals 1984 zeugen vom handballerischen Potenzial der Großwallstädter, die bis heute den vierten Platz in der ewigen Tabelle der Handball-Bundesliga einnehmen. Als bisher einziger deutscher Mannschaft gelang dem TVG 1980 der gleichzeitige Gewinn von deutscher Meisterschaft, Pokal, Europapokal der Landesmeister und Supercup.

Mit Siegfried Roch, Martin Schwalb, Michael Paul sowie dem Brüderpaar Uli und Michael Roth standen gleich fünf Spieler des TVG im Silbermedaillen-Team von Olympia 1984 in Los Angeles. Namen, bei denen älteren Handballfans heute noch die Augen leuchten.

Den Grundstein für die goldenen Jahre des TVG legten jedoch Spieler wie Kurt Klühspies, Manfred Freisler und Manfred Hofmann, die 1978 unter Vlado Stenzel Weltmeister wurden. Torhüter Hofmann, der im Qualifikationsspiel zu den olympischen Spielen 1976 gegen die Auswahl der DDR wenige Sekunden vor Schluss den entscheidenden Siebenmeter hielt und der Mannschaft die Teilnahme sicherte, war Vorbild für eine ganze Generation.

Und noch heute gilt der TVG als Torhüter-Schmiede: Auf Hofmann folgten Siggi Roch, Carsten Lichtlein (heute Gummersbach) und aktuell Andreas Wolf (derzeit THW Kiel) im Tor der Nationalmannschaft.

Doch die Professionalisierung des Handballs drängte in den 90er Jahren viele Vereine aus der Provinz an den finanziellen Rand. Der bodenständige TVG wurde erst im Mittelfeld der Liga heimisch, dann lange Jahre im Unterhaus der Bundesliga. Dem sportlichen Abstieg in der Saison 2012/2013 folgte der finanzielle im Mai 2015, als für die 2. Bundesliga keine Lizenz mehr erteilt wurde.

Trotzdem lebte der Handball in Großwallstadt weiter. Nach eher mittelprächtigen Leistungen in der 3. Liga übernahm Torwart-Legende Manfred Hofmann im Herbst 2017 das Amt des Trainers. Am vergangenen Wochenende feierte sein Team dann endlich die Rückkehr in Liga zwei. Und das ziemlich genau 40 Jahre nach Hofmanns WM-Sieg.

Hintergrund

Mit dem Vorverkauf für das Schlagerspiel der Saison am Sonntag in der Göttinger S-Arena ist man beim Northeimer HC absolut zufrieden. Über 1000 Zuschauer dürften auf jeden Fall in der Halle sein. Doch auch, wer bisher kein Ticket hat, kann natürlich live dabei sein. An der Tageskasse gibt es noch ausreichend Tickets. Einen Stehplatz gibt es für acht Euro, ein Sitzplatz kostet zwölf Euro. Gültig ist die Karte dann sogar für zwei Spiele. Denn vor dem eigentlichen Knaller ab 17 Uhr zwischen dem NHC und dem frisch gebackenen Meister der Ost-Staffel der 3. Liga, dem TV Großwallstadt, sind die Northeimer Frauen im Einsatz. Sie erwarten bereits ab 14 Uhr das Team des MTV Tostedt und wollen mit weiteren zwei Pluspunkten ihre hervorragende Ausgangsposition im Rennen um die Vizemeisterschaft festigen