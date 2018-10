Malte Wodarz soll beim Northeimer HC den Rückraum verstärken

Schön, wenn man mit einem Sieg bei seinem neuen Verein startet! Bei seiner Premiere im Trikot des Northeimer HC machte Malte Wodarz am Sonntag beim 35:30 über den TuS Volmetal eine gute Figur.

Kein Wunder, denn der 19-Jährige verfügt mit einer Körpergröße von 1,99 Meter über echtes Gardemaß. Der aus Wiensen bei Uslar stammende Wodarz soll beim Tabellensiebten der 3. Liga (West-Staffel) den Rückraum stärken.

Seine handballerischen Fähigkeiten erlernte er beim Nachbarn MTV Moringen, in den vergangenen Monaten war Wodarz aber in Spanien aktiv. Zu stressig dürfte es für den NHC-Neuen in den kommenden Wochen aber nicht werden. Man wolle ihn behutsam an das Drittliga-Niveau heranführen, heißt es aus dem Northeimer Trainerteam.