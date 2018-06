Moringen oder Höckelheim: Wer darf Sonntag jubeln?

Finale um den Sparda-Bank-Kreispokal am Sonntag in Denkershausen

+ © Ottmar Schirmacher Da fliegt der Deckel des Pokals: Vor einem Jahr setzte sich Rehbachtal im Endspiel gegen Inter Amed Northeim mit 5:0 durch. An diesem Sonntag treffen in Denkershausen der SV Moringen und der SV Höckelheim aufeinander. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Im Fußball-Pokal ist sprichwörtlich alles möglich. So auch aktuell im Wettbewerb um den Sparda-Bank- Kreispokal, in dem sich mit dem SV Höckelheim und dem SV Moringen im Finale am Sonntag ab 15 Uhr in Denkershausen zwei Teams gegenüberstehen, die dort vorher sicher nicht jeder erwartet hätte.