Nennungsrekord beim Reitsportturnier in Uslar

Die Siegerin des Punkte-M*-Springen in Uslar: Julia Scherf mit Green hot Chilli Pepper.

Uslar – Mit Herbert Leifheit und Julia Scherf haben zwei Aktive des Reitervereins St. Georg Diemeltal aus Germete bei Warburg (Ostwestfalen) die beiden sportlich bedeutendsten Springprüfungen des Turniers auf dem Uslarer Eichenhof gewonnen.

Das Turnier der RG Uslar hatte mit knapp 900 Nennungen Rekordniveau.

Herbert Leifheit war mit Qui Chanti als Drittletzter in die von Parcourschef Jörg Fredershausen (Duderstadt) gestaltete M*-Prüfung mit zehn Hindernissen und elf Sprüngen gegangen. Mit Null Fehlern in 75,21 Sekunden ging das Paar in Führung. Doch dann kam als letzter Reiter Jörg-Michael Eicke (RG St. Georg Einbeck) mit Verdinande TW. Das Paar blieb ebenfalls ohne Abwurf und war schneller als das Paar aus dem Diemeltal, jedenfalls wenn es nach der Uhr auf dem Springplatz ging.

Über Lautsprecher war bereits zu hören: „Die Letzten werden die Ersten sein.“ Sprich der Sieg geht an Eicke. Der freute sich bereits riesig. Doch kurz danach war die Enttäuschung groß. Die Richter hatten festgestellt, dass die elektronische Zeitmessanlage zu spät angesprungen war. Die mitlaufende Hand-Stoppuhr war für Eicke erst bei 77.64 Sekunden stehen geblieben.

Damit blieb für Eicke „nur“ der dritte Platz. Davor schob sich noch Nina Kröger (RV Nethegau Brakel) mit Calazia. Die beiden waren ebenfalls fehlerfrei geblieben, mit 75.39 Sekunden jedoch schneller als der Einbecker.

Leifheit (58) strahlte angesichts der Goldenen Siegerschleife über das ganze Gesicht. „Das ist das erste Mal, dass ich hier das M-Springen gewinne.“ Nichts zu tun mit dem Sieg hatte Vorjahressiegerin Laura Ahlborn (LRFV Moringen). Ihr Aramis buckelte: Nur dank einer artistischen Einlage konnte sie sich im Sattel halten.

Beim Punkte-M*-Springen war Julia Scherf mit Green hot Chilli Pepper ebenfalls das erste Mal erfolgreich. Mit der vollen Punktzahl von 65.00 in 61.59 Sekunden verwies die 27-Jährige, die ihr Pferd selbst gezogen und ausgebildet hat, ihre Konkurrentinnen Karolin Borchert (RG Kreiensen-Rittierode) mit Capitana (65.00/65.29) und Laura Ahlborn mit Aramis (65.00/66.86) auf die Plätze.

Den Sieg in der Dressurprüfung der Klasse M* sicherte sich Lisa-Marie Drosihn (RVS Hannover-Bemerode) mit Saint Aleppo und 677.00 Punkten. Die Plätze gingen an Philipp Hess (RV Hof Bettenrode) mit Herzritter (671.50) und Konstanze Hortsch mit Luchinccia (668.50). zhp