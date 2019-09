Neues Gesicht bei den Plesse-Frauen an der Bünte zu Gast

Handball-Oberliga

Auszeit: Plesses Trainer Yunus Emre Boyraz gibt seinem Team Anweisungen.

Nörten/Bovenden. Ein neues Gesicht ist am Sonntag im Oberliga-Heimspiel der Handballerinnen aus Plesse-Hardenberg zu begutachten. Ab 17 Uhr ist erstmals die Vertretung der HSG Osnabrück zu Gast in der Nörtener Sporthalle an der Bünte.