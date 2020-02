NHC-Trainer Barnkothe nach dem Derby-Sieg: „Es war das perfekte Spiel“

Handball-Oberliga Frauen

+ © HUBERT JELINEK/GSD Fünf Tore zum Sieg beigesteuert: Northeims Nieke Kühne (am Ball) hat sich gegen Plesses Abwehr um Devi Hille (rechts daneben) durchgesetzt. Links Anneke Schütze, ganz rechts Lara Al Najem (44) und Tanja Weitemeier (2). © HUBERT JELINEK/GSD

Die Gäste feierten sangesfreudig ihren Derbysieg in der Handball-Oberliga.. Carsten Barnkothe hatte allen Grund zum Strahlen. „In der ersten Halbzeit war es das perfekte Spiel. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Die Deckungsarbeit war überragend. Das hat die Mannschaft grandios gemacht“, sprudelte es am Freitagabend aus dem Coach des Northeimer HC nach dem in überragender Manier erspielten 30:17 (17:6)-Erfolg beim Nachbarn HSG Plesse-Hardenberg heraus.