Nörten-Hardenberg II und Weser treten zu ihren Partien nicht an

Northeim. Für reichlich Gesprächsstoff hat der für den 1. Mai angesetzte Nachholspieltag in der Fußball-Kreisliga gesorgt. Dabei standen allerdings weniger die Resultate auf den Sportplätzen der Region im Mittelpunkt, als viel mehr die Tatsache, dass zwei Mannschaften zu ihren Partien gar nicht erst antraten.

Besonders sauer stieß bei der Konkurrenz auf, dass der im sicheren Mittelfeld platzierte SSV Nörten-Hardenberg II zum Duell beim abstiegsbedrohten Konkurrenten Inter Amed nicht auflief und den Northeimern somit drei wertvolle Punkte und 5:0 Tore schenkte. Zudem sparte sich der ohnehin so gut wie nicht mehr zu rettende Vorletzte FC Weser den langen Trip nach Lindau.

SG Denkershausen - SG Rehbachtal 2:0 (1:0). Trotz arger Personalsorgen wehrte sich Rehbachtal in Denkershausen achtbar. Fotheringham hatte sogar die Möglichkeit, seine Farben in Führung zu bringen. In der auf mäßigem Niveau stattfinden Partie war mit dem zweiten Treffer nach gut einer Stunde die Entscheidung gefallen. - Tore: 1:0 M. Kehr (25./FE/61.).

SV Höckelheim - FC Auetal 0:1 (0:0). „Fußball kann manchmal so grausam sein“, haderte Höckelheims Vorsitzender Ralf Ellies nach den 90 Minuten. Die Auetaler konnten zwei Mal eine gefährliche Situation gerade noch so auf der eigenen Torlinie klären und markierten dann schließlich in der letzten Minute den überaus glücklichen Siegtreffer. - Tor: 0:1 Bock (90.).

SV Harriehausen - SG Heisebeck/O. (4:0 (1:0). Die Partie begann für Harriehausen mit einem von Wübbelmann (7.) an den Pfosten geschossenen Strafstoß. Auch in der Folgezeit machten es die aufmerksam verteidigenden Akteure des Schlusslichtes dem SV Harriehausen nicht leicht, hatten letztlich aber keine Chance. - Tore: 1:0 Brunner (24.), 2:0/3:0 Wübbelmann (61./FE/64.), 4:0 Wagner (75.).

SG Dassel/S. - TSV Edemissen 2:1 (2:0).Die personell geschwächte SG hätte zur Pause deutlicher führen können. Als dann Edemissen in der Schlussphase drängte, rettete SG-Keeper Schnepel mit einigen Glanzparaden seiner Elf den Sieg. - Tore: 1:0 Klenke (16.), 2:0 Dillgart (40.), 2:1 Wille (50.).