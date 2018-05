Northeim II dreht das Derby in Sülbeck

Kräftezehrende Wochen hinterlassen ihre Spuren

+ © Ottmar Schirmacher Da zieht er ab: Der Sülbecker Florian Papenberg vor Northeims Arigon Dacaj. © Ottmar Schirmacher

Sülbeck. Der FC Eintracht Northeim II hat in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag einen nicht unbedingt zu erwartenden Sieg gelandet. Die Oberliga-Reserve setzte sich nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 im Derby beim drittplatzierten FC Sülbeck/Immensen durch. Angesichts der ebenfalls fleißig punktenden Konkurrenz in der unteren Tabellenhälfte ein ganz wichtiger Erfolg für die Kicker aus der Kreisstadt.