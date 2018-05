Nach dem Spiel gegen Erlangen will der Northeimer HC feiern

Saisonfinale gegen den Vizenmeister

+ © Jelinek Letzter Auftritt für den NHC: Lothar von Hermanni, hier im Spiel gegen Bad Blankenburg, wird am Samstag nach der Partie gegen Erlangen verabschiedet. © Jelinek

Northeim. Eine große Party verspricht der Northeimer HC im Anschluss an das Saisonspiel, das am Samstag, 19 Uhr in der Schuhwallhalle gegen Vizemeister HC Erlangen II beginnt.