Der Northeimer HC kämpft in Hannover um Platz drei

Northeim. Nach dem klaren Erfolg gegen Wolfsburg folgt nun ein absoluter Härtetest: Am Samstag ab 18 Uhr können die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC mit einem Sieg beim TV Badenstedt II aus dem gleichnamigen Hannoveraner Stadtteil wieder unter die Top-Drei der Liga aufsteigen.

Doch das Nachwuchsteam des Drittligisten war in der Vergangenheit für den NHC auswärts nur schwer zu knacken.

Folglich hat auch Trainer Carsten Barnkothe nicht ganz so gute Erinnerungen an den letzten Auftritt seiner Crew beim TV Badenstedt. 40 Minuten hielt sein Team damals dank einer starken Leistung von Tochter Alina und Tanja Weitemeier (je sieben Tore) den Gegner in Schach, bevor die Mannschaft 20 Minuten Ladehemmungen hatte. Nur fünf Tore im letzten Drittel boten Badenstedt die Gelegenheit, aus einem 13:18-Rückstand in der 35. Minute noch einen 26:25-Sieg zu machen. In der Schuhwallhalle revanchierte sich Northeim dann beim 39:33 mit einem starken Auftritt von Marie Barnkothe (zehn Tore) und verwies Badenstedt auf Platz vier.

Diesen Platztausch visiert Barnkothe auch jetzt wieder an. „Natürlich stehen bei Badenstedt viele Spielerinnen im Kader, die gerade aus der A-Jugend kommen und in die 3. Liga wollen. Doch wir fahren mit dem kompletten Kader nach Hannover – und der ist eingespielt und erfahren“, sagt Barnkothe zuversichtlich. Zudem hat der Tabellendritte zuletzt vor heimischem Publikum gegen Altencelle geschwächelt. Erst in der letzten Minute gelang der A-Jugendlichen Lara Niemann mit einem Freiwurf das Siegtor gegen den Viertletzten. Lange Zeit führte Altencelle sogar, bis sich Badenstedt ins Spiel kämpfte. Barnkothes Mannschaft muss sich daher nicht nur auf den guten Angriff einstellen, sondern auch auf einen Gegner, der nur mit viel Gegenwehr verliert.