Northeimer HC testet am 13. Juli gegen MT Melsungen

Der Northeimer HC sorgte auch in der vergangenen Spielzeit wieder für Furore in der 3. Liga.

Kein Wunder deshalb, dass die südniedersächsischen Fans an hochklassigen Handball fast schon gewöhnt sind. Einen Bundesligisten bekommen die Handball-Fans in Südniedersachsen aber nur sehr selten zu sehen. So wie am Samstag, wenn der NHC sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gegen die MT Melsungen bestreitet. Die Nordhessen haben angekündigt, bei der Partie in Seesen (Samstag, 19 Uhr, Schulzentrum, St. Annenstraße, Halle 2) mit dem stärksten Aufgebot und Nationalspieler Tobias Reichmann (Foto) aufzulaufen. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. raw Foto: Monika Skolimowska/dpa