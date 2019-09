Der Northeimer HC trifft auf den Tabellenführer

Wurfgewaltig: Rückraumspieler Efthymios Iliopoulos (am Ball) setzt sich hier gegen Großsachsens Jan Straub und Philipp Ulrich (re.). Der Northeimer HC trifft am Sonntag auf den Tabellenführer HSG Bieberau /Modau.

Northeim – Der Tabellenneunte der 3. Liga trifft auf den Spitzenreiter. Das ist die Konstellation, wenn am Sonntag (17 Uhr) der Northeimer HC die HSG Bieberau/Modau erwartet.

„Wir treten in Northeim selbstbewusst, aber mit Respekt an“, sagt Bieberau/Modau-Trainer Thorsten Schmid vor dem Gastspiel in der Northeimer Schuhwallhalle. Optimistisch startet aber auch der NHC in die Partie. „Wir wollen zeigen, wer die Halle beherrscht“, bekräftigt Northeims Trainer Carsten Barnkothe.

Mit klaren Siegen gegen Baunatal, Nußloch und Dresden II haben die „Falken“ aus dem Odenwald den perfekten Saisonstart erwischt – als einziges Team der Mitte-Staffel. Neuzugang Robin Marquardt hat sich als Dirigent und Passspieler für den überragenden Kreisläufer David Rivic (20 Tore) etabliert.

„Bieberau-Modau hat eine sehr stabile Deckung und mit Martin Juzbasic einen der besten Torhüter der Liga“, sagt Northeims Trainer nach dem Videostudium. Juzbasic wurde am zweiten Spieltag als „Spieler des Tages“ aller Drittliga-Staffeln gekürt. Nur 19 Tore und 24 Paraden gegen so wurfgewaltige Spieler wie Ex-Nationalspieler Christian Zeitz waren die Basis für den ungefährdeten 25:19-Auswärtssieg der Falken beim selbst ernannten Titelfavoriten SG Nußloch.

Der NHC hat mit seinem Torwart-Trio Ullrich/Gobrecht/Wenderoth den Falken einiges entgegenzusetzen. Auf die gute Leistung seiner Hinterleute muss Barnkothe bauen, denn der schmale Kader war diese Woche weiter geschwächt: Paul-Marten Seekamp war beim Leipzig-Spiel umgeknickt, und auch Kreisläufer Yannik Schlüter plagt sich mit Hüftproblemen.

Barnkothe sieht sein Team gegen den Tabellenersten nicht chancenlos. „Natürlich werden wir versuchen, zu punkten. Unsere Stärke ist die Kampfkraft und das schnelle Spiel nach vorn. Wenn wir das über 60 Minuten konsequent ausspielen, sind wir für jeden Gegner unangenehm“.

Noch nicht voll im Training ist Jannes Meyer, dessen langwierige Augenverletzung fast ausgeheilt ist. Doch mitten im Aufbautraining warf ihn eine Knie-OP zurück. „Ende September will Jannes wieder einsteigen – das macht unser Rückraumspiel variabler“. Bis dahin muss Barnkothe noch auf die aktuell gute Form von Efthymios Iliopoulos und Jungstar Malte Wodarz hoffen, sollte das Scouting-Team des NHC nicht vorher auf der Suche nach personeller Verstärkung fündig werden. Fällt Yannik Schlüter am Wochenende aus, wird Seekamp vermehrt am Kreis spielen. jaj