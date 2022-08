Northeimer Kreis-Trio träumt von dritter Runde

Teilen

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte: Alexander Schweller (Hettensen, rechts) foult Moringens Janik Borchers - Maurice Bugiel (Hettensen, links) profitiert davon unf zieht mit Ball weg. © Kaja Schirmacher

Den Bezirks- und Kreisligisten wird in diesen Wochen einiges an Spielen zugemutet. Die Punktrunde hat teils gerade begonnen, und am Mittwoch steht in der zweiten „englischen Woche“ schon die zweite Runde im Fußball-Bezirkspokal an.

Northeim – „Am Start“ sind heute auch drei Northeimer Kreisvertreter.

SC Rosdorf - FC Sülbeck/Immensen (18.30 Uhr). Der FC (1:0-Sieger zum Bezirksliga-Start) gastiert beim ersten Kreisliga Göttingen-Tabellenführer: Der SC gewann bei 05 II 3:1. Sülbeck-Coach Markus Schnepel kennt sehr viele Fußballplätze, „aber den in Rosdorf überhaupt nicht. „Wir dürfen den Kreisligisten nicht unterschätzen“, warnt Schnepel vor Überheblichkeit. Immerhin haute Rosdorf in Runde eins Bezirksligist SCW Göttingen (2:0) raus. Der Einsatz von FC-Auftakt-Torschütze Dennis Behrens ist offen, Lars Breitenstein ist aus dem Urlaub zurück.

FC Hettensen-Ellierode - RSV Göttingen 05 (19 Uhr). „Wir sind nur Außenseiter, wollen aber den Gegner ärgern“, sagt Danny Willert, Trainer vom Northeimer Kreispokalsieger Hettensen. Am vergangenen Sonntag sah er sich den RSV 05 (6:1-Erstrundensieger gegen Denkershausen) beim 0:0 gegen Weende an. Beim FC fehlt Torwart-Neuzugang Arian Siebrecht, Philipp Schneider hilft nochmal aus. Schaltet Hettensen nach dem FC Gleichen (4:2 n.E.) nun den zweiten Bezirksligisten aus?

SG Dassel/Sievershausen - SV Rotenberg (19 Uhr). Landolfshausen/Seulingen („La/Seu“)-Bezwinger Dassel/Sievershausen (4:1 n.E.) spielte vergangene Saison überhaupt nicht gegen Rotenberg, das Hainberg 4:0 rauswarf und Northeims U 23 beim Bezirksliga-Start ebenfalls 4:0 abwatschte – also Achtung, „Da/Sie“! Dafür trat SG-Neuzugang Kevin Mundt letzte Serie mit Sülbeck sogar vier Mal gegen die Eichsfelder an, bezeichnete sie als „unangenehmen Gegner“. (azx)