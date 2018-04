Rehbachtal und Weser treffen sich zum doppelten Solling-Derby

Zwölf Spiele am Wochenende in der Kreisliga

+ © Schirmacher Langes Bein: Nörtens Florian Thiele will den Sudheimer Carim Abdul Alawie stoppen. Der SSV trifft am Wochenende auf Edemissen und Dassel, der TSV empfängt Tabellenführer Auetal. © Schirmacher

Northeim. Vorerst wohl zum letzten Mal um Punkte in der Fußball-Kreisliga treffen am Wochenende der FC Weser und die SG Rehbachtal aufeinander. Und das gleich mit Hin- und Rückspiel. Am Freitag in Bodenfelde, am Sonntag in Schlarpe. Um ganz wichtige Zähler streiten die FSG Leinetal und der SV Höckelheim.