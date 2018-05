Die SG Hillerse beißt sich durch

Zwei Siege über das Pfingstwochenende

+ © Jelinek Akrobatisch: Der Rehbachtaler Darius Grubich (6) schaut zu, was der Moringer Alexander Spaniel anstellt. © Jelinek

Northeim. Die SG Hillerse und der SV Moringen II haben das lange Wochenende in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 dazu genutzt, ihrem Punktekonto sechs weitere Zähler hinzuzufügen. Sogar kampflos zu drei Punkten über Pfingsten kamen die beiden Spitzenteams. Schlusslicht SG Wolbrechtshausen/Hevensen trat am Freitagabend zur Begegnung beim FC Hettensen-Ellierode nicht an. Genau so entschied sich der TSV Wahmbeck am Samstag, der sich mangels Personal die weite Reise zum Tabellenführer nach Elvershausen ersparte.