Sieben Buden gegen Wolfenbüttel! Louis Malina trumpft groß auf

Uslarer A-Junioren feiern den Klassenerhalt

+ © Jelinek Der Ausgleich: Der Northeimer Janne Ahrens erzielt in dieser Szene zwar das 1:1, am Ende setzte sich Petershütte jedoch mit 3:1 gegen die A-Jugend der Eintracht durch. © Jelinek

Northeim. Nachdem die A- und B-Junioren der Northeimer Eintracht in ihren Fußball-Landesligen die Meistertitel längst eingetütet haben, wurde an diesem Wochenende im Solling gefeiert. Und zwar der Klassenerhalt der JSG Uslar in der Bezirksliga der A-Jugendlichen.