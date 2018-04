Sparda-Bank-Kreispokal: FC Auetal empfängt den SV Höckelheim

Northeim. Die Halbfinalduelle im Wettbwerb um den Sparda-Bank-Kreispokal der Fußballer aus der Kreisliga und 1. Kreisklasse sind fix.

Am Dienstag wurden in den Räumen des Sponsoren in Göttingen folgende beide Partien der Vorschlussrunde ausgelost:

• FC Auetal gegen den SV Höckelheim • TSV Edemissen gegen den SV Moringen

Stattfinden werden die Begegnungen am Tag vor Himmelfahrt (Mittwoch, 9. Mai) jeweils ab 18.30 Uhr.

Alle vier Teams sind in der regulären Saison in der Kreisliga am Ball. Nimmt man die Tabelle als Maßstab, sind die Auetaler als Tabellenführer der Favorit auf den Pokalsieg. Gegner Höckelheim als Elfter ist dagegen im unteren Drittel dieser Liga zuhause. In Edemissen hat der Neunte die fünftplatzierten Moringer zu Gast.