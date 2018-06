Heidrun Finke und Michael Finkenstädt sind deutsche Meister im Sprint-Orientierungslauf

Senftenberg. Bei den deutschen Meisterschaften im Sprint-Orientierungslauf in Senftenberg haben Heidrun Finke und Michael Finkenstädt (OLV Uslar) die Goldmedaillen gewonnen.

Sie gewannen in ihren Altersklassen D55 und H45. Bronze gab es für Anke von Gaza in der D45. Drei weitere Platzierungen unter den ersten Zehn runden die Erfolgsbilanz der Südniedersachsen in der südbrandenburgischen Kreisstadt ab.

Nach Silber und Bronze in den vergangenen Jahren erwischte Michael Finkenstädt diesmal einen nahezu perfekten Lauf und holte sich nach 2015 wieder den deutschen Meistertitel in der H45. Für die 2,9 Kilometer benötigte der Weltmeister von 2012 13:14 Minuten.

In dem urbanen Sprintgelände mit einigen Parkbereichen hatte auch Heidrun Finke keine Probleme und sicherte sich den Titel in der D55. Über 2,2 Kilometer setzte sie sich in 13:01 durch und knüpfte nach dem verletzungsbedingten Ausfall 2017 wieder an den Erfolg von 2016 an.

In der D45 erlief sich Anke von Gaza die Bronzemedaille. Zu viele kleine Fehler verhinderten für Horst von Gaza in der H55 erneutes Edelmetall (Platz sieben). Auf Rang neun in dieser Klasse kam der Northeimer Henning Bruns. Mit dem zehnten Platz in der H-14 war Bennet Grote zufrieden.

Sprint-Staffel

In der Altstadt von Senftenberg wurden am Nachmittag die Sprint-Staffelläufe veranstaltet. In der Seniorenklasse D/H45 wurden Gunnar Grote sowie Anke und Horst von Gaza Dritte. In der offenen Klasse belegten Fabian Ulbrich, Till Finkenstädt und Jan Schliebener den vierten Platz, auf Rang 28 kamen Bennet Grote, Karl-Heinz Seefeld und Heidrun Finke.

Bundesranglistenlauf

In einem überwiegend flachen Waldgelände der Niederlausitz wurde am Tag darauf ein Bundesranglistenlauf über die Langstrecken ausgetragen. Horst von Gaza landete in der H55 dabei einen Sieg. Heidrun Finke (D55) und Michael Finkenstädt (H50) erreichten diesmal jeweils Rang drei. Für einstellige Platzierungen sorgten zudem Anke von Gaza (6./D45) sowie Bennet Grote (8./H-14) und Martin Nolte als Neunter der H50.

Weitere Ergebnisse

DM Sprint:Herren Elite: 38. Jan Schliebener, 44. Fabian Ulbrich, 47. Till Finkenstädt; H45: 16. Martin Nolte, 31. Gunnar Grote; D45: 29. Sonja

Kunze.

Bundesranglistenlauf:

Herren Elite: 28. Jan Schliebener; H55: 10. Henning Bruns; H21A-Lang: 7. Fabian Ulbrich, 10. Till Finkenstädt; Rahmenklasse Offen-Kurz: 2. Sonja Kunze, 3. Lea Reppnow, Offen-Mittel: 2. Gunnar Grote.