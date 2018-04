SSV Nörten-Hardenberg will gegen Tuspo Petershütte die Kehrtwende

Northeim. Mit dem SSV Nörten-Hardenberg und der U23 des FC Eintracht Northeim wollen zwei heimische Mannschaften am Wochenende ihren Abwärtstrend in der Fußball-Bezirksliga stoppen.

Nörten trifft mit Tuspo Petershütte ebenso auf einen in den Abstiegskampf verwickelten Gegner wie die Eintracht-Reserve mit der SG Werratal. Sülbeck/Immensen muss nach Bovenden, die SVG Einbeck hat Tuspo Weser Gimte zu Gast.

SG Werratal - Eintracht Northeim II(Hinspiel 0:1/So. 15 Uhr). Der Punktgewinn bei der SG Bergdörfer vom Donnerstag tut der Moral der Eintracht vor der Auseinandersetzung bei den abstiegsbedrohten Gastgebern sicher gut. Die Werrataler rutschten nach ihrer 0:2-Niederlage vom Mittwoch bei Schlusslicht Rotenberg auf einen direkten Abstiegsrang, da Seulingen zeitgleich Einbeck besiegte. Die Northeimer müssen sich demzufolge auf einen Gegner einstellen, der auf Biegen und Brechen die Punkte behalten will.

SSV Nörten-Hardenberg - Tuspo Petershütte(So. 15 Uhr). „Wir brauchen in der Tabelle jetzt überhaupt nicht mehr nach oben schauen“, sagt Trainer Jan Diederich nach den letzten Spielen seiner Jungs. Viel mehr hofft er, dass sein Team mit einer besseren Einstellung gegen die abstiegsbedrohten Harzer auftritt. „Petershütte hat zuletzt unterschiedliche Ergebnisse erzielt, ist aber immer ein kampfstarker Gegner“, sagt der Coach. Inzwischen steht ein weiterer Abgang bei Nörten fest. Nach Tobias Stief (zu Eintracht Northeim) schließt sich Alexander Kunz dem Kreisligisten Dassel/Sievershausen an.

Bovender SV - FC Sülbeck/Immensen(0:3/So. 15 Uhr). Der FC hat sich zu einer festen Größe in der Liga emporgearbeitet. Das unterstreichen nicht zuletzt die Serie von zwölf ungeschlagenen Spielen (neu Siege, drei Remis) und aktuell Platz drei in der Tabelle. „Für uns gib es keinen Grund zur Überheblichkeit. Es kommen auch wieder andere Spiele“, sagt Trainer Markus Schnepel. Beim 0:1 am 1. Oktober gegen Bergdörfer gingen die Sülbecker letztmals als Verlierer vom Feld. Sonntag in Bovenden ist Florian Papenberg wieder dabei.

SVG Einbeck - Tuspo Weser Gimte(1:0/So. 15 Uhr). Die Niederlage in Seulingen ist für die Einbecker kein Grund zur Unruhe. Seit dem Umbruch infolge des Vereinswechsels einiger Akteure in der Winterpause präsentiert sich das Aufgebot der Blau-Gelben als ein eingeschworener Haufen. „Die Jungs kämpfen hervorragend füreinander und halten zusammen“, lobt Spielertrainer Patric Ziegler.

Eintracht II spielt 3:3 bei der SG Bergdörfer

SG Bergdörfer - Eintracht Northeim II 3:3 (2:1). Obwohl die ohne Auswechselspieler angetretene Eintracht-Reserve am Donnerstagabend ihre Torlos-Serie nach satten 483 Minuten mit drei Treffern eindrucksvoll stoppen konnte, reichte es in Langenhagen dennoch nicht zum angepeilten Sieg.

In der tempogeladenen Partie hatten die Northeimer in dem A-Jugendlichen Janne Ahrens und dem Ex-Bergdörfer-Kicker Valentin Jäkel zwei überragende Offensivkräfte. Kurz nach dem 3:2 verpasste Ahrens die Möglichkeit, die Führung auszubauen. - Tore: 0:1 Ahrens (11.), 1:1 A. Böning (29.), 2:1 Senger (35.), 2:2 Jäkel (67.), 2:3 Nazyrov (72.), 3:3 Germerott (80.).

Eintracht: Meyer - Hohmeier, Mackes, Nutt, Kreter - Rüffer, Fricke, Nazyrov, Defli - Jäkel, Ahrens.

Rubriklistenbild: © Branden