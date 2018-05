SSV Nörten-Hardenberg will gegen Gimte nachlegen

Northeim. Auch am Maifeiertag ruft die Punktspielpflicht in der Fußball-Bezirksliga. Die Spiele im Überblick.

Der SSV Nörten-Hardenberg setzt seine Heimspielserie gegen Tuspo Weser Gimte fort. Der FC Sülbeck/Immensen muss zum TSV Seulingen und Eintracht Northeim II ist zeitgleich bei Schusslicht SV Rotenberg zu Gast.

SSV Nörten-Hardenberg - Tuspo Weser Gimte (Hinspiel 2:3/Di. 15 Uhr). Nach dem ersten Heimsieg des Jahres mit dem 1:0 gegen Petershütte können die SSVer befreit in das dritte Spiel in Folge auf eigenem Platz gehen. Weil bei dem Mammutprogramm der kommenden Wochen Kraft und Ausdauer eine wichtige Rolle spielen dürften, lässt es sich verschmerzen, dass die spielerischen Elemente aktuell nicht so zum Tragen kommen. „Gegen Gimte haben wir etwas gutzumachen“, erinnert Trainer Jan Diederich an das unnötig mit 2:3 verlorene Hinspiel.

SV Rotenberg - Eintracht Northeim II(3:0/Di. 15 Uhr). Der Knoten bei der Eintracht-Reserve scheint nach vier Zählern aus zwei Spielen endlich geplatzt zu sein, womit auch vorerst die Gefahr gebannt ist, in der Tabelle noch weiter nach unten zu rutschen. Jetzt soll das Punktekonto weiter aufgestockt werden. Diese Marschroute ist auch in Pöhlde klar vorgegeben, denn dort soll die bittere 0:3-Heimpleite gegen das Schlusslicht unbedingt korrigiert werden.

TSV Seulingen - FC Sülbeck/Immensen (0:2/Di. 15 Uhr). Angesichts der klaren Verhältnisse beim 3:0 am Sonntag in Bovenden verordnete Trainer Markus Schnepel seinen Akteuren in Halbzeit zwei einige Verschnaufpausen. Wohl wissend, dass seine Jungs im Eichsfeld körperlich gefordert werden dürften. „Es kommen noch schwere Wochen auf uns zu“, weiß Schnepel. Seulingen überraschte am Sonntag mit einem 1:1 gegen Sparta Göttingen. (osx)

Rubriklistenbild: © Per Schröter