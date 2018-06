Der SSV Nörten-Hardenberg will Platz vier sichern

Heimische Teams am Sonntag durch die Bank auswärts im Einsatz

+ © Ottmar Schirmacher Es wird eng: Die SVG Einbeck mit Arne Pape (rechts, hier gegen Sülbecks Patrick Sieghan) muss in Lenglern punkten, um den Kontrahenten nicht weiter aufkommen zu lassen. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Geschlossen auf Auswärtstour ist das heimische Quartett am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga. Durch die Ergebnisse vom vorigen Sonntag hat der FC Sülbeck/Immensen (0:5 gegen Werratal) sein Endspiel um Platz zwei bei Sparta Göttingen verpatzt. Um den vierten Rang abzusichern, benötigt der SSV Nörten-Hardenberg einen Sieg in Hedemünden.