Der SSV Nörten-Hardenberg will Vierter werden

Sonntag geht es nach Lenglern

+ © Ottmar Schirmacher Auswärts: Jannik Casal Wienecke und sein SSV Nörten spielen in Lenglern. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Die SVG Einbeck muss trotz 32 Punkten angesichts des Restprogramms in der Fußball-Bezirksliga ihre Kontrahenten in der unteren Tabellenhälfte im Blick behalten. Allerdings haben die Bierstädter am Wochenende nur geringe Erfolgsaussichten, wenn sie den Tabellenzweiten empfangen. Immerhin dürfen sie darauf hoffen, dass der FC Sülbeck/Immensen (gegen Werratal) und der SSV Nörten-Hardenberg (in Lenglern) Teams von unten keine weiteren Punkte gönnen. Eintracht Northeim II ist spielfrei.